Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Jude Bellingham'ın golüyle Juventus'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada etkili performansıyla dikkat çeken Arda Güler, maçın oyuncusu seçilerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Milli futbolcunun istatistikleri kadar maç sonrası davranışı da konuşuldu.

"TELEVİZYONDA GÖRÜNMEYEN ANLAR"

İspanyol basını, maçın ardından sosyal medyada yayılan bir videoyu manşetlerine taşıdı. " Arda Güler'in maç sonrası polise yaptığı ancak televizyonda yer almayan hareket" başlığıyla verilen haberlerde, genç yıldızın sahadaki centilmen tavrına vurgu yapıldı.

POLİSLERE ELİNİ UZATTI

Videoda Arda Güler'in oyundan çıktıktan sonra takım arkadaşları ve teknik ekiple tek tek tokalaştığı görülüyor. Ancak asıl dikkat çeken detay, futbolcunun yedek kulübesi yakınında oturan iki polis memuruna da el uzatarak tokalaşması oldu. Bu zarif davranış, İspanya'da büyük beğeni topladı ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

"SAHA İÇİNDE DE SAHA DIŞINDA DA FARKLI BİR ÇOCUK"

İspanyol basını, genç futbolcu için yapılan yorumlarda "Hem saha içinde hem saha dışında farklı bir çocuk" ifadesine yer verdi. Kullanıcılar, Arda Güler'in bu hareketini "mütevazı", "saygılı" ve "örnek alınacak bir davranış" olarak nitelendirdi.