İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

İstanbul'dan sonra üç şehirde daha okullar tatil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

6.2'nin ardından Erdoğan'dan kritik açıklama
İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul beşik gibi! Artçı deprem sayısı endişe verici boyutta
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı

Arda Güler'in Golüyle Real Madrid, Getafe'yi Yenerek Barcelona'yla Puan Farkını 4'e İndirdi

Arda Güler'in Golüyle Real Madrid, Getafe'yi Yenerek Barcelona'yla Puan Farkını 4'e İndirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in attığı golle Getafe'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Madrid ekibi, lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Getafe'yi milli futbolcu Arda Güler'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Madrid ekibi bu sonuçla lider Barcelona'yla puan farkını 4'e indirdi.

Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında deplasmanda Getafe ile karşılaştı. Mücadeleye 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 21. dakikada ceza sahası ışından şık bir golle fileleri havalandırarak takımın 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 78 dakika oyunda kalan Arda Güler yerini Dani Ceballos'a bırakırken, 90 dakikada Real Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonucun ardından puanını 72'ye yükselten Real Madrid, 76 puanlı lider Barcelona'yı takibini sürdürdü.

La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid sahasında Celta Vigo ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.