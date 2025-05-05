Arda Güler'in füzesi İspanya'yı salladı

LaLiga'da Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-2 yendi. Arda Güler maçı birer gol ve asistle bitirdi. İspanya medyası milli futbolcunun performansından övgüyle bahsetti.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Ancelotti'nin bu sezon çok da tercih etmediği Arda Güler attığı golle tüm dünyaya mesaj gönderdi. Takımını Celta Vigo karşısında 1-0 öne geçiren milli oyuncumuzun attığı gol sosyal medyada kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı.

BÜTÜN ÜLKE ONU KONUŞUYOR

Real Madrid'in mevcut orta sahasında son derece kritik bir rol üstlenen bir oyuncuyu Ancelotti'nin bu kadar ikinci plana itmesi akıl alır gibi değil. Türk futbolcu, önceki maçlarda olduğu gibi bu kez de iç sahadan takımına ışık tuttu. İlk yarıda harika bir gol attı ve akrobatik bir hareketle bir gol daha atmaya yaklaştı. Üçüncü golü ise Bernabéu'nun ayaklarının altında Mbappé'ye attı. Zafer için belirleyici. (Sport)

Sezonun çoğunda yedek kulübesinde bekleyen Arda Güler, son bölümde takımın lideri oldu. (Mundo Deportivo)

Arda Güler, Real Madrid'in bugünü ve geleceği! Real Madrid için zor geçmesi beklenen maçı birer gol ve asistle çözdü. (AS)

Real Madrid taraftarları Arda Güler'i daha fazla izlemek istiyor. Arda üst köşeye attığı roketle Bernabeu Stadyumu'nu uyandırdı. (Marca)