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Arda Güler, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Arda Güler, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
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Real Madrid'de süre alamayan ve mutsuz olduğu bilinen Arda Güler'in takımdan ayrılması bekleniyor. Milli oyuncu, devre arasında forma giyebileceği bir takıma kiralık gitmek istiyor. Fenerbahçe'ye dönme olasılığı yüksek olan Arda'nın durumu, İspanyol basınında geniş yer buldu. İspanyol gazeteci Eduardo Inda, Arda'nın Fenerbahçe'ye dönebileceğini belirtti. Arda'nın Ali Koç ile iyi ilişkileri olduğu ve yarım sezonluk Fenerbahçe transferini neredeyse kesin gördüğü belirtildi.

Real Madrid'de mutsuz olduğu bilinen ve son maçlarda süre alamayan Arda Güler'in takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Devre arasında forma giyebileceği bir takıma kiralık gitmek isteyen milli oyuncu için Fenerbahçe sesleri iyiden iyiye yükseliyor.

Real Madrid'de süre bulamayan Arda Güler'in takımdan ayrılmak istediğini menajerine bildirdiği İspanyol basınında yazıldı. Fenerbahçe'ye kiralık olarak dönme olasılığını yüksek gören İspanyollar, Arda'nın haberini manşetten duyurdu.

"ARDA GÜLER ÇOK ÜZGÜN"

İspanya'nın en ünlü gazetecilerinden olan Eduardo Inda, "Arda Güler neredeyse hiç oynamıyor. Çok üzgün. Futbolcu ara transfer döneminde kiralık olarak çıkma olasılığını başlattı." dedi ve Fenerbahçe iddiasını ekledi.

"MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'Sİ"

Arda'nın Fenerbahçe'ye geri dönebileceğinin sinyallerini veren Eduardo, "Olasılıklardan biri Mourinho'nun Fenerbahce'si" ifadelerini kullanarak sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Yarım sezon Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakan Arda Güler'in Ali Koç ile çok iyi ilişkisi olduğu biliniyor. İspanyol basını yarım sezonluk Fenerbahçe transferini neredeyse kesin görüyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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