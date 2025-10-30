Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, ekim ayının oyuncusu seçildi.

Real Madrid formasıyla sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Arda Güler, taraftarların oylarıyla ayın oyuncusu oldu.

Bu sezon ligde Madrid formasıyla 10 maça çıkan 20 yaşındaki genç yıldız, 3 gol kaydederken, 4 de asist yaptı. - İSTANBUL