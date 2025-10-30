Arda Güler Ekim Ayının Oyuncusu Seçildi
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, sergilediği performansla ekim ayının oyuncusu seçildi. 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon 10 maçta 3 gol ve 4 asist elde etti.
Bu sezon ligde Madrid formasıyla 10 maça çıkan 20 yaşındaki genç yıldız, 3 gol kaydederken, 4 de asist yaptı. - İSTANBUL
