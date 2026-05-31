Şampiyonlar Ligi'nde "Yılın Çıkış Yapan Futbolcusu" Arda Güler

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'Yılın Çıkış Yapan Oyuncusu' seçildi. 21 yaşındaki yıldız, sezonu La Liga'da 4 gol 9 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 gol 4 asistle tamamladı.

UEFA, sezon ödüllerini açıklarken, milli oyuncu Arda Güler'e bir ödülün sahibi oldu. UEFA yaptığı açıklamada, " Real Madrid'in orta saha oyuncusu Arda Güler, UEFA Teknik Gözlem Grubu tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'Yılın Çıkış Yapan Oyuncusu' seçildi" ifadelerini kullandı.

Real Madrid formasıyla bu sezon başarılı bir performans sergileyen 21 yaşındaki yıldız, sezonu La Liga'da 4 gol ve 9 asist, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 gol ve 4 asistle noktaladı. Güler, özellikle Bayern Münih maçında attığı iki golle dikkatleri üzerine çekmişti. - İSTANBUL

