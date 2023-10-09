Arda Güler'e skandal teklif yapıldı mı? Real Madrid hem iddiaya cevap hem de son kararı verdi
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Geçirdiği ağır sakatlığın ardından tam sahalara çıkmaya hazırlanırken bir kez daha sakatlanan Arda Güler'e Real Madrid'in kiralık gitmeyi teklif ettiği iddia edilmişti. Futbolcuyu kiralamayacağının sözünü vererek kadrosuna katan eflatun-beyazlıların bu düşüncesi skandal olarak yorumlanmıştı. Kulüp bu iddiaları resmi olmayan yollardan yalanladı ve milli futbolcuya güvendiklerini ifade etti.
Real Madrid'in ABD kampında sakatlanan Arda Güler, menisküs ameliyatı olmuştu. Sahalara dönmek üzereyken bir kez daha sakatlanan futbolcuyu Real Madrid'in ara transfer döneminde kiralayacağı konuşuluyordu. Dünya devi iddiaları yalanladı ve milli futbolcuya güvendiklerini ifade etti.
REAL MADRID, ARDA'NIN YETENEĞİNE GÜVENİYOR
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid, Arda Güler'in yeteneklerine hala yüzde 100 güveniyor. Yaşadığı sakatlıklar kulübün futbolcuya bakış açısını değiştirmedi.
ARDA'YI BAŞKA KULÜBE KİRALAMAYACAKLAR
Real Madrid, Arda Güler'i başka bir kulübe kiralamayı da kesinlikle düşünmüyor. Dünya devinde teknik direktör Ancelotti, milli futbolcuya iyileşmesi sonrası planları içinde yer verecek.