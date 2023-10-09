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Arda Güler'e skandal teklif yapıldı mı? Real Madrid hem iddiaya cevap hem de son kararı verdi

Geçirdiği ağır sakatlığın ardından tam sahalara çıkmaya hazırlanırken bir kez daha sakatlanan Arda Güler'e Real Madrid'in kiralık gitmeyi teklif ettiği iddia edilmişti. Futbolcuyu kiralamayacağının sözünü vererek kadrosuna katan eflatun-beyazlıların bu düşüncesi skandal olarak yorumlanmıştı. Kulüp bu iddiaları resmi olmayan yollardan yalanladı ve milli futbolcuya güvendiklerini ifade etti.