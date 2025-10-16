Haberler

Arda Güler'e servet değerinde hediye elektrikli araba

Arda Güler'e servet değerinde hediye elektrikli araba
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in sponsorlarından BMW, Eflatun-beyazlı tüm takıma elektrikli araçlarından hediye etti. Milli futbolcu Arda Güler'in seçtiği aracın değeri dudak uçuklattı. Aracın Türkiye'de yaklaşık 13 milyon lira değerinde olduğu görüldü.

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen oyunculara müjdeli bir haber geldi. Eflatun-beyazlılarda forma giyen oyuncular, araba jestiyle büyük sevinç yaşadı.

TÜM FUTBOLCULARA HEDİYE ARABA

Real Madrid'in sponsorlarından BMW, düzenlenen törenle A takım futbolcularının tamamına elektrikli otomobillerini hediye etti.

ARDA GÜLER'İN YENİ ARABASINI KENDİ SEÇTİ

Her futbolcu birçok model arasından kendi arabasını kendi seçti. Arda Güler'in seçtiği aracın değeri siyah renkte bir araç seçtiği görüldü. Milli yıldızın seçtiği aracın değeri de dikkat çekti. Aracın Türkiye'de yaklaşık 13 milyon lira değerinde olduğu görüldü.

İşte Arda Güler'in yeni arabası;

Arda Güler'e servet değerinde hediye elektrikli araba

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Donald Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Onları öldürürüz

Trump'ın Hamas'a son tehdidi Netanyahu'yu yüreklendirecek
Bursa'da su getirmek için Çınarcık Barajı'ndan boru döşeniyor

Susuzluktan kırılan şehrimizde alınan son önlem
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıPikachu hd:

nerde servet maks 250k euro hadi 300

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMesut Cetin:

Editor efendi eski haberi yine yapistirmissin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunus Akgün'e dev talip

Yunus Akgün'e dev talip
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu

Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Yunus Akgün'e dev talip

Yunus Akgün'e dev talip
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
Mbappe beğeni yapmıştı! RAMS Başakşehir'den yapay zeka destekli sürpriz paylaşım

Süper Lig ekibine beğeni attı, karşılık bomba gibi geldi
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Yemen'de Husi Genelkurmay Başkanı El-Gamari öldü! İsrail'den jet açıklama

İsrail'in hedefindeki kilit isim öldürüldü
Kırklareli'de selde 6 kişinin ölümünde tesis sahibinin cezası 18 yıla çıkarıldı

6 kişinin öldüğü faciada yeni karar! Cezası artırıldı
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.