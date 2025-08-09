Arda Güler'e rekor teklif! Xabi Alonso anında reddetti
XABI REKOR TEKLİFİ ANINDA REDDETTİ
Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid, Xabi Alonso'nun kararı doğrultusunda yaz transfer döneminde Arda Güler için gelen 50 milyon euroluk teklifi reddetti.
Genç yetenek, yeni hocası Xabi Alonso tarafından verilen süre içerisinde takımına 1 gol 2 asistlik katkı sağladı. Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in 45 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.