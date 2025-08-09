Arda Güler'e rekor teklif! Xabi Alonso anında reddetti

İspanyol devi Real Madrid, bu yaz Arda Güler için gelen 50 milyon euroluk transfer ücretini teknik direktör Xabi Alonso'nun kararıyla reddetti.

XABI REKOR TEKLİFİ ANINDA REDDETTİ

Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid, Xabi Alonso'nun kararı doğrultusunda yaz transfer döneminde Arda Güler için gelen 50 milyon euroluk teklifi reddetti.

Genç yetenek, yeni hocası Xabi Alonso tarafından verilen süre içerisinde takımına 1 gol 2 asistlik katkı sağladı. Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in 45 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.