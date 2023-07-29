Arda Güler'e nazar değdi! Kamptan apar topar ayrılıp geri döndü

Fenerbahçe'de 20 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, menisküs sakatlığı geçirmesi nedeniyle takımının ABD kampından ayrıldı. Kulübun yaptığı açıklamada 18 yaşındaki oyuncunun Madrid'e geri döndüğü bildirildi. Teknik direktör Ancelotti, Güler'in bu gece Barcelona ile oynanacak El Clasico'da kadroda olmayacağını belirtmişti.

Real Madrid'in hocası Ancelotti, genç yetenek Arda Güler'in bu gece Barcelona ile oynanacak hazırlık maçında kadroda olmayacağını açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada 18 yaşındaki genç yıldızın talihsiz bir sakatlık yaşadığı ortaya çıktı.

ABD KAMPINDAN AYRILDI

Soccer Champions Tour için Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Real Madrid, Arda Güler'in menisküs sakatlığı geçirdiğini ve tedavi için ABD kampından ayrılarak Madrid'e geri döndüğünü açıkladı.

MİLAN VE MANU MAÇLARINDA DA OYNAYAMADI

Transferinin ardından antrenmanda sakatlanan Güler, Real Madrid'in oynadığı Milan ve Manchester United maçlarını kaçırmıştı.