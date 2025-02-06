Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final turunda deplasmanda Leganes'i 90+3'te Gonzalo'nun attığı golle 3-2 mağlup etti. İspanyol devinde Arda Güler maça ilk 11'de başlarken 76 dakika oyunda kaldı.

"FIRSATI SIKI TUTMANIZ GEREKİR"

Arda'nın Real Madrid'deki genel performansına ilişkin çarpıcı bir eleştiri getirildi. AS'ta yer alan haberde Arda Güler için, "Güler, takım arkadaşlarına bakıp Madrid'in size verdiği az sayıdaki fırsatı sıkı tutmanız gerektiğini anlamalı" denildi.

"TAKTİK DÜZENİ YOK"

Haberde ayrıca, "Türk'ün kalitesi çok ama fedakarlığı ve taktik düzeni yok . Ancelotti, maçı sahadaki pozisyonunu düzeltmekle geçirdi ancak pek başarılı olamadı. Sonunda maçın kritik bir anında onu oyundan alıp, belli bir kayıtsızlıkla yedek kulübesine davet etmeyi tercih etti" ifadeleri yer aldı.

"ANLASA İYİ OLUR"

Arda Güler için, "Dışarıdan bakıldığında Güler'in çıkış yılı gibi görünse de, içinde bulunduğu duruma isyanla tepki göstermek yerine, bir tür melankoliye düşmüş izlenimi veriyor." şeklinde eleştiride bulunuldu. Ayrıca Arda Güler'in çevresinin futbolcuyu Real Madrid için yeterli olduğuna inandırdığı ve bunu yaparak ona yardımcı olmadıkları belirtildi. Haberde son olarak, "Brahim'e bir baksa ve Madrid'de çok iyi olmanın yeterli olmadığını anlasa iyi olur" eleştirileri yer aldı.