Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık

Rakam verdi! İşte 2 yılda deprem bölgesi için harcanan para
Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Kral Kupası çeyrek final turunda Real Madrid, Leganes'i 3-2 mağlup etti. Ancak maçtan daha çok milli yıldızımız Arda Güler'in performansı konuşuldu. Maçta 76 dakika sahada kalan Güler, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final turunda deplasmanda Leganes'i 90+3'te Gonzalo'nun attığı golle 3-2 mağlup etti. İspanyol devinde Arda Güler maça ilk 11'de başlarken 76 dakika oyunda kaldı.

"FIRSATI SIKI TUTMANIZ GEREKİR"

Arda'nın Real Madrid'deki genel performansına ilişkin çarpıcı bir eleştiri getirildi. AS'ta yer alan haberde Arda Güler için, "Güler, takım arkadaşlarına bakıp Madrid'in size verdiği az sayıdaki fırsatı sıkı tutmanız gerektiğini anlamalı" denildi.

"TAKTİK DÜZENİ YOK"

Haberde ayrıca, "Türk'ün kalitesi çok ama fedakarlığı ve taktik düzeni yok . Ancelotti, maçı sahadaki pozisyonunu düzeltmekle geçirdi ancak pek başarılı olamadı. Sonunda maçın kritik bir anında onu oyundan alıp, belli bir kayıtsızlıkla yedek kulübesine davet etmeyi tercih etti" ifadeleri yer aldı.

"ANLASA İYİ OLUR"

Arda Güler için, "Dışarıdan bakıldığında Güler'in çıkış yılı gibi görünse de, içinde bulunduğu duruma isyanla tepki göstermek yerine, bir tür melankoliye düşmüş izlenimi veriyor." şeklinde eleştiride bulunuldu. Ayrıca Arda Güler'in çevresinin futbolcuyu Real Madrid için yeterli olduğuna inandırdığı ve bunu yaparak ona yardımcı olmadıkları belirtildi. Haberde son olarak, "Brahim'e bir baksa ve Madrid'de çok iyi olmanın yeterli olmadığını anlasa iyi olur" eleştirileri yer aldı.

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu
Kaynak: Haberler.com / Spor
img

Ali Koç ile tokalaşıp Dursun Özbek'i görmezden geldi
img

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
img

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
500

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

yine arda mi konusuldu hiç şaşırmadik yine kendin calip kendin oynuyorsun :)

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

ben Fenerbahçede oynamam ben gidiyorum deyip gidersen seni böyle yaparlar daha teneke bağlayıp gönderecekler seni merak etme. ömer faruk beyaz sen ve daha niceleri pişmeden başarı elde etmeden biz gidiyoruz öyle mi

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBayram YOLCU:

Bu nasıl habercilik,İspanyanın işi gücü kalmadımı? Ardadan başka konuşacak. Adam ilk 11'e koymuş hiç bir şey yapmamış,babası yerindeki Modriç maçı kazandırmış. Ardada Arda....

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Bugün ki Arda haberi de buymuş yarını merakla bekliyoruz

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Ben izledim arda çok basit kalıyor topu aldığında geriden gelene çıkarıyor Arda ne zaman dikine oynarsa iş yapıyor Diğer türlü oynaması imkansız.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNuh Malkoc:

saatleri kurdunuzmu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeniz merdan:

adamlardaki kafaya bak alkolik gibiler, madrid'de iyi olmakta yetmez daha fazlasını veriyor olman lazım gibi soyut tarif yapıyor, bu takıma gitmesi dahi saçmalık. aşırılıkların takımına niye gidersin ki? aynısı barca içinde geçerli. hastalık gibiler. git italyaya almanyaya ingiltereye

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Büyütmeyin bu kadar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
Müge Anlı'nın programına sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi

Programa sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

Sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Brezilya'da örümcek yağmuru! Binlercesi gökyüzünü sardı

Gökyüzünden binlerce örümcek yağdı
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.