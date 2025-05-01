İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs olaylarının bilançosu! İşte gözaltına alınanların sayısı
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu
Dünyanın gözü Hindistan-Pakistan geriliminde! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Arda Güler'e dev talip! Milli yıldızımızla buluşabilirler

Arda Güler'e dev talip! Milli yıldızımızla buluşabilirler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'den ayrılma ihtimali bulunan Arda Güler için sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları kapsamında Real Madrid'den Arda Güler ve Dani Ceballos'un durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

İtalya Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Inter yeni sezon öncesi transferde yeni rotasını Real Madrid'e çevirdi.

INTER'IN HEDEFİ ARDA VE CEBALLOS

Fichajes'te yer alan habere göre; Inter, Real Madrid'in yıldız isimler Arda Güler ve Dani Ceballos'un peşine düştü. Mavi-Siyahlıların, Arda Güler ve Dani Ceballos'un kulübün sportif projesine uyacağına inandığı ve takıma kalitenin yanı sıra enerji de getirileceğine inandığı öğrenildi.

DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Adı sık sık Avrupa devleriyle anılan Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğinin henüz netleşmediği, Inter'in 20 yaşındaki milli yıldızımın durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Öte yandan Arda ve Ceballos'un Madrid'de fazla forma şansı bulamamalarının bu transferi cazip kıldığı ifade edildi.

HAKAN İLE BULUŞABİLİRLER

Arda Güler'in Inter'e transfer olması durumunda Arda ve Hakan Çalhanoğlu, orta sahada birlikte görev alabilir. A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan maçlarda iki oyuncunun uyumu dikkat çekmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli can:

real aldı resmen bitirmeye çalışıyor oynayanileceği bir takıma gitsin çocuk boştayken bile pas atmıyorlar oiArda korner de asistle kaç gol attırdı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.