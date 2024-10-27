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Liverpool'dan Arda Güler için astronomik teklif

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İngiltere Premier Lig devi Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Muhammed Salah'ın yerine Arda Güler'i düşünüyor. İngiliz ekibi, Arda için 70 milyon euroyu gözden çıkardı.

Real Madrid'de süre bulamadığı için takımdan ayrılacağına dair dedikodular çıkan milli yıldız Arda Güler için olay yaratacak bir transfer iddiası geldi.

LİVERPOOL'DA SALAH'IN YERİNE ARDA

El Nacional'de yer alan habere göre; Premier Lig devi Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın yerine Arda Güler'i transfer etmeyi düşünüyor.

70 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDIRLAR

Bununla birlikte haberde İngiliz devinin bu transfer için Real Madrid'e 70 milyon euro ödemeye hazır olduğu yazıldı. Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

REAL MADRID DÜŞÜNEBİLİR

Real Madrid'in Arda Güler ile ilgili planına dair ise bir bilgi verilmedi. Yapılan cazip teklifin Madrid'in Arda planlamasını yeniden gözden geçirmesine sebep olabileceği yazıldı.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 11 maçta süre aldı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda toplam 292 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı üretemedi. Arda'nın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Liverpool'dan Arda Güler için astronomik teklif
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Muhammed Salah Real Madrid Arda Güler Liverpool Futbol Dünya Spor

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Yorumlar (5)

Dağıstan:

Bence Eyüp Spor'a gelmeli.

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Ercan Sönmez:

Bence en başından Madrid'e gitmesi hataydı. Çok acele alınan kararların cezasını çekiyor.

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Yilmaz Haydar:

Oyun ezberi olmayan bir oyuncu ya onun için Muhammet salan yerinde dolduramaz umarım olur ama zor o kadar aşırı bir tekniği yok ya

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Taş:

Ya bu kadar da sallamayın, yabancı basında tek haber Aston Villa nın istediği, hem ligde hem şampiyonlar liginde iyi gidiyor Villa ama kadro dar, bence harika olur bu sene uçar ve uçurur ve Madrid de seneye 30 aldığını 60 a satar Manchester City falan, Arda Madrid den ayrılmalı kesin

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