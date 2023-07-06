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Arda Güler'den sonra Fenerbahçe'de bir deprem daha! Ferdi Kadıoğlu da dünya devine gidiyor

Arda Güler'den sonra Fenerbahçe'de bir deprem daha! Ferdi Kadıoğlu da dünya devine gidiyor

Spor Haberleri

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu da yuvadan uçabilir. 23 yaşındaki futbolcu için Inter'in devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızları Avrupa devlerinin gözünü kamaştırmaya devam ediyor. Real Madrid'in Arda Güler'i transfer etmesi sonrası Inter de Ferdi Kadıoğlu için harekete geçti.

INTER, FERDİ'Yİ İSTİYOR

Ajax, Newcastle ve Napoli adı anılan Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir şekilde Inter devreye girdi. Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalyan devinin, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

48 MAÇTA FORMA GİYDİ

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 48 resmi maça çıktı. Genç yıldız bu karşılaşmalarda takımına 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Arda Güler'den sonra Fenerbahçe'de bir deprem daha! Ferdi Kadıoğlu da dünya devine gidiyor

Haberler.com - Spor

Internazionale Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe Spor Haberler

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