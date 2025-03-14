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Arda Güler'den Rangers maçı sırasında Fenerbahçe paylaşımı

Arda Güler'den Rangers maçı sırasında Fenerbahçe paylaşımı
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Fenerbahçe'nin Real Madrid'de forma giyen eski futbolcusu Arda Güler, Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile deplasmanda oynadığı rövanş karşılaşmasını ekran başında izledi. Milli futbolcu, bir de paylaşım yaptı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile deplasmanda oynadığı rövanş maçını ekran başında takip etti.

PAYLAŞIM YAPTI

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından maçla ilgili bir paylaşımda bulundu. Arda Güler'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım;

Arda Güler'den Rangers maçı sırasında Fenerbahçe paylaşımı

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları46j48c82r5:

Mert Hakan dağlara taşlara vurdu , haha karakter yoksunu adam , arda izlesin Fenerbahçe’nin çöküşünü

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