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Millilerin 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk golü Arda Güler'den

Millilerin 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk golü Arda Güler'den
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Milli futbolcu Arda Güler, ABD maçında attığı golle 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın ilk golünü kaydetti ve milli formayla 7. gol sevincini yaşadı.

Milli futbolcu Arda Güler, ABD maçıyla A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk golü kaydetti. Arda ayrıca A Milli Takım'daki 7. gol sevincini yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve maçında Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşı karşıya gelirken, millilerde Arda Güler bu turnuvadaki ilk golü attı. Müsabakanın 10. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sağ tarafından verdiği pasta topla buluşan Arda kale önüne ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

ABD müsabakasıyla milli takımdaki 33. maçını oynayan 21 yaşındaki futbolcu, toplamdaki gol sayısını da 7'ye çıkardı.

Mücadeleye 11'de başlayan Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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