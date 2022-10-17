Arda güler, Ankaragücü maçı öncesi polis olan teyzesiyle hasret giderdi

Fenerbahçe'de Arda Güler, Ankaragücü ile oynayacakları maç öncesi sahaya çıktığında polis olan teyzesiyle hasret giderdi. Genç yıldız gördükten sonra büyük bir mutluluk yaşadığı teyzesine uzun uzun sarıldı. O anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.