Bolu'da "2025 Yılın Sporcusu" ödülü Arda Güler'e verildi

Bolu'da '2025 Yılın Sporcusu' ödülü Arda Güler'e verildi
Güncelleme:
Milli futbolcu Arda Güler, Bolu Platformu ve Batı Karadeniz Otelciler Derneği tarafından düzenlenen '2025 Yılın Sporcusu' ödülüne layık görüldü. Ödül töreni Abant Gölü'nde gerçekleştirildi.

Mili futbolcu ve İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) forma giyen Arda Güler, Bolu Platformu ve Batı Karadeniz Otelciler Derneği (BAKTOD) tarafından düzenlenen "2025 Yılın Sporcusu" ödülüne layık görüldü.

Arda Güler'in ödülünün verilmesi için Abant Gölü Milli Parkı'nda bulunan bir otelde tören düzenlendi.

Törene Güler'in annesi Serap, babası Ümit ve ablası Nurgül Güler, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve sporseverler katıldı.

Törende, teknik direktörler Arda Turan, Emre Belözoğlu, Alex de Souza, eski Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve eski UEFA 1. Asbaşkanı Şenez Erzik'in video mesajlarına yer verildi.

Daha sonra takımı Real Madrid ile kampta olan Arda Güler'in video mesajı salondaki ekrandan izletildi.

Arda Güler, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün aranızda olup ailemle birlikte bu gururu sizlerle yüz yüze paylaşmayı çok isterdim. Bolu benim için çok değerli. Tatillerimi orada geçirmeyi çok seviyorum. Ülkemizin her yeri cennet gibi. Ama Bolu'nun yeri bende çok ayrı. Her zaman söylerim, benim en büyük gücüm bana inanan ve her zorlukta beni destekleyen, dualarına eksik etmeyen insanlar. Şehrimi, ülkemi temsil ediyor olmak, başarılar kazanıp sizleri gururlandırmak benim için paha biçilemez. Sizleri çok seviyorum. Bu geceyi düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

Daha sonra Arda Güler'in ödülü, Bolu Platformu Başkanı Orhan Uçar ve BAKTOD Başkanı Serdar Yıldız tarafından anne Serap ve baba Ümit Güler'e takdim edildi.

Ayrıca, heykeltıraş Seymen Erbayoğlu tarafından yapılan Arda Güler'in heykeli ise ablası Nurgül Güler'e verildi.

Oğlu Arda Güler'in kazandığı ödülü teslim alan babası Ümit Güler yaptığı konuşmada, herkese çok teşekkür etti.

Aile olarak çok heyecanlı olduklarını ifade eden Güler, "Biz anne babalar için en büyük hayal evlatlarımızın milletine, vatanına faydalı olmasıdır. Çok şükür Rabbim de Arda'dan, Nurgül'den dolayı bizlere de bunu nasip etti. Arda'nın bugün geldiği yer yalnızca yeteneğiyle, yalnızca çalışmayla açıklanamaz. Bu yol sabırla, inançla, mücadeleyle yürünmüş bir yoldur. Zaman zaman zorlandı. Ama hiçbir zaman yolundan vazgeçmedi." dedi.

Baba Güler, oğlunun başarılı ve karakteriyle anılıyor olmasından mutlu olduğunu da dile getirdi.

Anne Serap Güler ise bu etkinliği düzenleyen herkese çok teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
500

