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Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti

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Real Madrid, FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Pachuca'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçın 88. dakikasında oyuna dahil olan milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid ile 5. kupasını kazandı.

FIFA Kıtalararası Kupa maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile Meksika ekibi Pachuca kozlarını paylaştı. Katar'daki Lusail Stadyumu'nda oynanan mücadelede Eflatun Beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

REAL MADRID ŞAMPİYON OLDU

Real Madrid'i şampiyonluğa taşıyan golleri 37. dakikada Mbappe, 53. dakikada Rodrygo ve 84. dakikada Vinicius (P) kaydetti.

Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti

ARDA 2 DAKİKA OYNADI

Milli yıldızımız Arda Güler ise maça 88. dakikada dahil olarak takımına katkı sağladı.

5. KUPASINI ALDI

Arda Güler bu sonuçla Real Madrid'deki 5. Kupasını elde etmiş oldu. Güler daha önce Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.

Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİbrahim Demirhan:

magazin editörüne futbol haberi yaptırırsanız başlık tam olarak bu olurdu...

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Haber Yorumlarıyaşar kartal:

Son zamanlarda gerçekten çok saçma sapan başlıklar atılıyor,bu arkadaş kimse bir uyarın artık

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Haber YorumlarıBükücü:

İmkan verseler Modriç'den daha iyi olur bu çocuk

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