Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti

FIFA Kıtalararası Kupa maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile Meksika ekibi Pachuca kozlarını paylaştı. Katar'daki Lusail Stadyumu'nda oynanan mücadelede Eflatun Beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

REAL MADRID ŞAMPİYON OLDU

Real Madrid'i şampiyonluğa taşıyan golleri 37. dakikada Mbappe, 53. dakikada Rodrygo ve 84. dakikada Vinicius (P) kaydetti.

ARDA 2 DAKİKA OYNADI

Milli yıldızımız Arda Güler ise maça 88. dakikada dahil olarak takımına katkı sağladı.

5. KUPASINI ALDI

Arda Güler bu sonuçla Real Madrid'deki 5. Kupasını elde etmiş oldu. Güler daha önce Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.