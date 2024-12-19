Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti
Real Madrid, FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Pachuca'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçın 88. dakikasında oyuna dahil olan milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid ile 5. kupasını kazandı.
FIFA Kıtalararası Kupa maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile Meksika ekibi Pachuca kozlarını paylaştı. Katar'daki Lusail Stadyumu'nda oynanan mücadelede Eflatun Beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.
REAL MADRID ŞAMPİYON OLDU
Real Madrid'i şampiyonluğa taşıyan golleri 37. dakikada Mbappe, 53. dakikada Rodrygo ve 84. dakikada Vinicius (P) kaydetti.
ARDA 2 DAKİKA OYNADI
Milli yıldızımız Arda Güler ise maça 88. dakikada dahil olarak takımına katkı sağladı.
5. KUPASINI ALDI
Arda Güler bu sonuçla Real Madrid'deki 5. Kupasını elde etmiş oldu. Güler daha önce Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.