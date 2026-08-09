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Arda Azkara'dan Tarihi Şampiyonluk

Arda Azkara'dan Tarihi Şampiyonluk
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ENKA Open ATP Challenger'da çiftlerde Arda Azkara ve James MacKinlay, finalde Betov/Simakin'i 6-3, 6-1 yenerek set kaybetmeden şampiyon oldu. Azkara kariyerinin ikinci ATP Challenger çiftler kupasını kazandı.

Bu yıl ENKA Spor Kulübü'nde ilk kez düzenlenen ENKA Open ATP Challenger'da çiftler şampiyonluğu milli tenisçi Arda Azkara ve İngiliz partneri James MacKinlay'in oldu. Turnuvanın 1 numaralı seri başı olarak mücadele eden Azkara/MacKinlay ikilisi, şampiyonluğa giden yolda set kaybetmedi.

İstanbul'da 3-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ENKA Open'ın çiftler finalinde Arda Azkara ve James MacKinlay, Sergey Betov ve Ilia Simakin ikilisiyle karşılaştı. Azkara/MacKinlay, final mücadelesini 6-3, 6-1'lik setlerle kazanarak turnuvayı şampiyon tamamladı.

Azkara ve MacKinlay, ilk turda milli sporcular Mert Alkaya ve Tuncay Duran karşısında rakiplerinin maçtan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Adrian Boitan/Lucio Ratti ikilisini 7-6, 7-6, yarı finalde ise Jeevan Nedunchezhiyan/Aoran Wang ikilisini 7-5, 6-4 mağlup eden Azkara/MacKinlay, finalde de Betov/Simakin karşısında 6-3, 6-1'lik galibiyet elde ederek turnuva boyunca set kaybetmeden kupaya uzandı.

ENKA Spor Kulübü sporcusu Arda Azkara, kendi kulübünde ilk kez düzenlenen ENKA Open'da elde ettiği bu başarıyla kariyerinin ikinci ATP Challenger çiftler şampiyonluğuna ulaştı.

Final müsabakasının ardından gerçekleştirilen kupa töreninde şampiyon Arda Azkara ve James MacKinlay ile finalist Ilia Simakin ve Sergey Betov'a kupaları, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve ENKA Spor Kulübü Spor Koordinatörü Ayşegül Baklacı tarafından takdim edildi.

ENKA Open bugün gerçekleşecek tekler finali ile sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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