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Arca Çorum FK, yarın evinde Çaykur Rizespor'u Burak Yılmaz yönetiminde konuk edecek

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Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çorum Şehir Stadı'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak; Burak Yılmaz yönetimindeki ilk maçta Çorum FK, Rizespor'u yenerek galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Takımın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetimindeki ilk maçta, deplasmanda Gaziantep'ten 3 puan alan Çorum FK, Rizespor'u da yenerek galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Kırmızı-siyahlı takım, ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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