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Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı
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Trendyol Süper Lig ekibi Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bandırmaspor ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. İki takım da gol bulamadı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu-Abant yolu üzerindeki kamp merkezinde sürdüren Çorum temsilcisi, Bolu Dağı'nda kamp yapan Bandırmaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Kontrollü bir oyun anlayışıyla başlayan mücadelede iki takım da ilk yarıda zaman zaman etkili ataklar geliştirse de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Savunmaların ön planda olduğu ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda da teknik heyetler çok sayıda oyuncu değişikliği yaparak futbolcuların son durumunu görme fırsatı buldu.

Temponun zaman zaman yükseldiği karşılaşmada iki takım da gol bulamayınca mücadele, 0-0 beraberlikle sona erdi.

Bu arada, Arca Çorum FK Kulüp Başkanı Savaş Balçık, hazırlık maçı öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek moral ve motivasyon konuşması yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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