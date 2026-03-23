Çorum FK'nin galibiyet serisi sürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Uğur Uçar yönetiminde üst üste yedinci galibiyetini alarak ligin formda takımlarından biri olduğunu gösterdi. Takım, son 7 maçında 15 gol atıp 5 gol yedi.

Sezona Tahsin Tam yönetiminde başlayan ve kadrosunu Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Süper Lig tecrübesi yaşayan futbolcuları dahil eden Çorum FK, ara transfer döneminde ise Mame Thiam ve Serdar Gürler gibi tecrübeli isimleri aldı.

Tahsin Tam'ın ardından teknik direktör olarak Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu'nun kısa süreli görev yaptığı Çorum ekibinde, 17 Şubat'ta Uğur Uçar göreve getirildi.

Uçar yönetimindeki kırmızı-siyahlı takım, son 7 maçında deplasmanda Serikspor'u 3-2, Manisaspor'u 1-0, Boluspor'u 2-1, Alagöz Iğdır FK'yi 2-0, evinde de Ümraniyespor'u 2-0, Atakaş Hatayspor'u 3-1 ve Esenler Ereokspor'u 2-1 yendi.

Çorum ekibi, milli aranın ardından ligin 33. haftasında 3 Nisan Cuma günü Bandırmaspor'u konuk edecek.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
