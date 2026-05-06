Arca Çorum FK U17 Takımı, son 8 hedefiyle Ankara yolcusu

ARCA Çorum FK U17 Takımı, U17 Gelişim Ligi Play-Off Müsabakaları'nda son 8 takım arasına kalmak için yarın Göztepe U17 ile oynayacağı karşılaşma öncesi Ankara'ya uğurlandı.

Sezon boyunca ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Arca Çorum FK U17 Takımı, play-off etabında yoluna devam etmek için yarın saat 13.00'te Ankara Gölbaşı Mogan Stadyumu'nda Göztepe U17 Takımı ile karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı ekip, Göztepe karşısında galibiyet alarak adını son 8 takım arasına yazdırmayı hedefliyor. Teknik heyet, takımın antrenman temposu ve saha içi uyumunu ön plana çıkarırken, oyuncuların mücadele gücünün de belirleyici olacağı ifade edildi. Uğurlama programında kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu, Başkan Yardımcısı Feyyaz Göksel ile altyapıdan sorumlu yönetici Sinan Özdilli de yer aldı. Genç futbolcularla bir araya gelen Korkmazoğlu, "Sizler bu kulübün geleceğisiniz. Sahada sadece kendinizi değil, şehrimizi de temsil ediyorsunuz. Mücadelenizle gurur duyuyoruz" dedi.

Takım kafilesinin Ankara'ya moralli şekilde hareket ettiği görülürken, teknik heyet karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çekerek sahaya kazanmak için çıkacaklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı