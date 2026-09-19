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Arca Çorum FK, Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a kendi sahasında 2-1 yenildi

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Arca Çorum FK, Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a kendi sahasında 2-1 yenildi
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Süper Lig'in 6'ncı haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Alanyaspor'un golleri 67. dakikada Makouta ve 78. dakikada Arda Usluoğlu'ndan gelirken, Arca Çorum FK'nın tek golünü 76. dakikada Ramirez kaydetti.

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Alper Akarsu, Yusuf Susuz, Selim Şenöz

ARCA ÇORUM FK: Felipe, Borza (Dk. 89 Emircan), Smolcic, Serdar Saatçi (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Gökhan Sazdağı, Fredy (Dk. 71 Mahmic), Ramadani, Kyziridis, Diomande (Dk. 46 Ahmed Ildız), Cengiz Ünder (Dk. 60 Moukoko), Ramirez

CORENDON ALANYASPOR: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Lima, Ruan, Baran Ali (Dk. 75 İbrahim Kaya), Makouta, Hadergjonaj, Hwang (Dk. 58 Meschack), Fernandes (Dk. 75 Hagi), Cedric (Dk. 76 Arda Usluoğlu)

SARI KARTLAR: Cengiz Ünder, Serdar Saatçi, Borza, Ahmed Ildız, Çağlar Söyüncü (Arca Çorum FK)

GOLLER: Dk. 76 Ramirez (Arca Çorum FK) – Dk. 67 Makouta, Dk. 78 Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor )

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

19'uncu dakikada Borza'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ramirez'in aşırtma vuruşunda kaleci Victor topu iki hamlede kurtardı.

25'inci dakikada Alanyaspor'un hızla geliştirdiği atakta topla ceza sahasına giren Makouta, topu yerden arka direkte bekleyen Hwang'a aktardı. Hwang'ın boş kaleye karşı vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

54'üncü dakikada Borza'nın ceza sahası içinde topuk pasıyla buluşan Kyziridis'in ceza sahası ön çizgisinden kaleye çektiği plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

60'ıncı dakikada defansın geri pasında kısa düşen topu kaleci Victor'un uzaklaştırmak isterken Ramirez'e çarpan meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

67'nci dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Makouta'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

76'ncı dakikada Kyziridis'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ramirez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

78'uncu dakikada Ruan'ın son çizgiden ceza sahasına yaptığı ortada Arda Usluoğlu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmayı Corendon Alanyaspor 2-1 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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