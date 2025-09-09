Arca Çorum FK, Sırp Forvet Danijel Aleksic'i Transfer Etti

Haberler

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, 34 yaşındaki Sırp forvet Danijel Aleksic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Aleksic'in kadroya katıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Sırp futbolcu Danijel Aleksic'i kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Danijel Aleksic aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Spor
