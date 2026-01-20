Çorum FK, Sarıyerspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, salonda kuvvet antrenmanı yaptı. Ardından sahaya çıkan futbolcular pas, dar alan ve iki kaleli oyun gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, SMS Grup Sarıyerspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.