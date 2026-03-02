Futbol: Trendyol 1. Lig

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Arca Çorum FK, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Manisa FK'yı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golü Thiam penaltıdan kaydetti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kadir Beyaz, Salih Burak Demirel

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Kubilay Sönmez, Umut Erdem, Lindseth (Dk. 64 Adekanye), Toure (Dk. 21 Cissokho), Vargas (Dk. 89 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou, Osman Kahraman (Dk. 64 Ada İbik), Diony

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Sinan Osmanoğlu, Attamah, Erkan Kaş, Pedrinho (Dk. 84 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Fredy, Ahmed Ildız (Dk. 74 Ferhat Yazgan), Burak Çoban (Dk. 80 Samudio), Thiam

Gol: Dk. 17 Thiam (Penaltıdan) (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 50 Herelle, Dk. 58 Ayberk Karapo, Dk. 77 Cissokho (Manisa FK), Dk. 55 Fredy, Dk. 69 Pedrinho, Dk. 90+2 Thiam (Arca Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

