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Arca Çorum FK, Galatasaray maçı için İstanbul'a yola çıktı

Arca Çorum FK, Galatasaray maçı için İstanbul'a yola çıktı
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Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Arca Çorum FK, kentten ayrılarak İstanbul'a hareket etti. Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki kafile, Çorum FK Tesisleri'nden otobüsle Merzifon Havaalanı'na, oradan da uçakla İstanbul'a gitti.

SÜPER Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi kentten ayrılarak, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Arca Çorum FK, Süper Lig'in ilk haftasında yarın saat 21.30'da Galatasaray'a konuk olacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, Çorum FK Tesisleri'nden kulüp personeliyle vedalaşarak ayrıldı. Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki kafile tesislerden takım otobüsü ile Merzifon Havaalanı'na oradan da uçakla maçın oynayacağı İstanbul'a hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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