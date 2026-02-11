Haberler

Çorum FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, aktivasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Cuma günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, salonda aktivasyonun ardından top kapma ve maç taktiği üzerine çalışma yaptı. Antrenman, kaleli oyunla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
