Arca Çorum FK, Iğdır FK'yi 3-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Arca Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-1 mağlup ederek 3 puan aldı. Ferhat Yazgan ve Aleksic'in golleriyle galip gelen takım, mücadelede etkili bir performans sergiledi.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Batuhan Kolak, Ömer Tevfik Özkoç, Kerem İlitangil

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün (Dk. 60 Kerem Kalafat), Caner Osmanpaşa, Arda Hilmi Şengül, Cemali Sertel (Dk. 60 Erkan Kaş), Oğulcan Çağlayan, Oğuz Gürbulak (Dk. 90+2 Attamah), Ferhat Yazgan (Dk. 60 Samudio), Pedrinho, Eren Karadağ (Dk. 60 Aleksic), Eze

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Serkan Asan (Dk. 63 Ahmet Emin Engin), Alim Öztürk, Alperen Selvi, Güray Vural, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 Eysseric), Doğan Erdoğan (Dk. 82 Koita), Mendes, Gökcan Kaya, Fofana, Bruno

Goller: Dk. 23 Ferhat Yazgan, Dk. 74 Eze (Penaltıdan), Dk. 78 Aleksic (Arca Çorum FK), Dk. 29 Mendes (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 31 Bruno, Dk. 69 Gökcan Kaya, Dk. 76 Doğan Erdoğan, Dk. 77 Alperen Selvi, Dk. 90+7 Güray Vural (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 64 Caner Osmanpaşa, Dk. 75 Pedrinho, Dk. 90+3 Erkan Kaş, Dk. 90+8 Eze (Arca Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Arca Çorum FK, konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
