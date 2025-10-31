Arca Çorum FK Hazırlıklarını Sürdürüyor
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Esenler Erokspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki çalışmalar, pas, dar alan oyunu ve taktik çalışmaları ile devam ediyor.
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 3 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, dar alan oyun, taktik çalışmaları yaptı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
