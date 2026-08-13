Çorum FK, Galatasaray Maçı İçin İstanbul'da

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında yarın Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde kulüp tesislerinde toplanan kırmızı-siyahlılar, tesis çalışanları tarafından uğurlandı. Merzifon Havalimanı'ndan İstanbul'a uçan Çorum FK'li futbolcular, konakladıkları otelde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanın ardından kampa giren futbolcular, maç saatini beklemeye başladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Çorum ekibi, Galatasaray'dan puan alarak ilk kez mücadele edecekleri Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Kaynak: AA