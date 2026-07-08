Çorum FK, Emircan Gürlük'ü kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sol kanat oyuncusu Emircan Gürlük'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rusya Premier Lig ekiplerinden FC Orenburg ile sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki Emircan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Emircan'a Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçirmesi temennisinde bulunuldu.

Futbolcunun, Çorum ekibinin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.