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Çorum FK, Emircan Gürlük'ü kadrosuna kattı

Çorum FK, Emircan Gürlük'ü kadrosuna kattı
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Trendyol Sü Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Rusya Premier Lig ekibi FC Orenburg'dan ayrılan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emircan Gürlük ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sol kanat oyuncusu Emircan Gürlük'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rusya Premier Lig ekiplerinden FC Orenburg ile sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki Emircan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Emircan'a Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçirmesi temennisinde bulunuldu.

Futbolcunun, Çorum ekibinin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
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