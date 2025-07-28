Arca Çorum FK, Düzce'de Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trendyol 1. Lig takımı Arca Çorum FK, sezon hazırlıkları için Düzce'deki kamp merkezinde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki antrenmanlarda çeşitli oyun ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sezon hazırlıklarına kamp yaptığı Düzce'de devam etti.

Kırmızı-siyahlılar, günü Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapılan çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki sabah idmanında futbolcular, rondo oyunları ve dayanıklılık koşu çalışması, akşam idmanında 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalar yaptı.

Çorum FK, 30 Temmuz'da Esenler Erokspor ile hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
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