Arca Çorum FK, Başakşehir öncesi Burak Yılmaz yönetiminde çift antrenman yaptı

Arca Çorum FK, Başakşehir öncesi Burak Yılmaz yönetiminde çift antrenman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Başakşehir deplasmanı öncesi Arca Çorum FK, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi oynanacak maçın hazırlığını çift antrenmanla sürdürdü. Burak Yılmaz yönetimindeki idmanlarda futbolcular rondo çalışmaları yaptı; hazırlık yarın devam edecek.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde günün ilk idmanında futbolcular, esneme ve ısınmanın ardından 5'e 2 rondo çalışması yaptı.
Öğleden sonraki ikinci antrenmanda ise futbolcular, 7'ye 7 rondo çalışması gerçekleştirdi.
Kırmızı-siyahlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA