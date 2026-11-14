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Arca Çorum FK, Başakşehir deplasmanına çift antrenmanla hazırlanıyor

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Arca Çorum FK, Başakşehir deplasmanına çift antrenmanla hazırlanıyor
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Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacağı maç öncesi çift antrenman yaptı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde sabah rondo, öğleden sonra salonda fitness çalışması gerçekleştirildi.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde günün ilk idmanında futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 rondo çalışması yaptı.

Öğleden sonraki ikinci antrenmanda ise futbolcular, salonda fitness çalışması gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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