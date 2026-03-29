Çorum FK, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 3 Nisan Cuma günü evinde Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından dar alan ve taktik çalışması yaptı. İdmanın son bölümünde ise üç takımla turnuva yapıldı.

Çorum temsilcisi, Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.