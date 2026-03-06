Çorum FK, 1. Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Arca Çorum FK, evinde Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Maç, Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Çorum FK, 50 puanla 4. sırada yer alıyor.
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında yarın evinde Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Pedrinho, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ligde 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 50 puan toplayan Çorum FK, 4'üncü sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan