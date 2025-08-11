Arca Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 Yenerek İyi Başladı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenen Arca Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam, iyi bir takıma sahip olduklarını ve bunu ilk maçta gösterdiklerini söyledi.

Tam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk maçına mükemmel şekilde hazırlandıklarını aktardı.

Güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Tam, "Biz de şampiyonluk yolunda ciddi emekler harcanarak oluşturulmuş bir kadroyuz. Çok kaliteli ve karakterli oyunculardan oluşturulmuş bir kadroya sahibiz. O kaliteyi, o karakteri ilk maç nezdinde sahaya çok net bir şekilde koyduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Rakibin kaliteli futbolculara sahip olduğuna işaret eden Tam, şunları kaydetti:

"Onlara hiçbir fırsat vermedik. Bu bizi açıkçası çok mutlu etti. Neticede sadece kazandığımız bir üç puan var. Ligin daha başı. Bütün oyuncularımı, yönetimimizi tebrik ediyorum."

Amed Sportif Faaliyetleri cephesi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise maçın hakeminin kötü bir performans sergilediğini savundu.

Mağlup oldukları için üzgün olduklarını anlatan Altıparmak, "Oyunun geneline baktığımızda özellikle ilk yarı belki 2-0 önde içeriye girebilirdik. Maçın ilk 20 dakikalık bölümünde hem istediğimiz oyunu oynadık, hem de istediğimiz atakları yaptık. Belki golü atmış olsaydık çok daha farklı şeyler de olabilirdi." şeklinde konuştu.

Oyun anlamında istediklerini yaptıklarını ifade eden Altıparmak, şunları kaydetti:

"Deplasmanda bizim gibi şampiyonluğa oynayan rakibimize karşı aslında istediğimiz şeyleri yaptık ama golü atamadığınız zaman ister istemez rakip yavaş yavaş üzerinize geliyor. Bunda tabii hakemin de çok büyük etkisi var. Bugün çok kötü bir hakem performansı vardı bizim adımıza. Zaten Çorum FK için tabii ki iyi oldu çünkü bütün kararlarını onların lehine verdi. Ama bu bir bahane değil. Girdiğiniz zaman atacaksınız. Çorum FK girdiği pozisyonları değerlendirdi. Bizim kırmızı kart gören oyuncumuzun yaptığı pozisyonun aynısını Eze 5 kere yaptı. Rakipten çok kişi yaptı ama ne yazık ki onlara gereken ceza uygulanmadı."

Altıparmak, ligin devam ettiğini, Erzurumspor FK maçına hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.