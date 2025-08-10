Arca Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in açılış haftasında Arca Çorum FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenerek sezonu galibiyetle başlattı. Oğuz Gürbulak ve Atakan Akkaynak'ın golleriyle kazanan Çorum ekibi, karşılaşmayı üstün bir performansla tamamladı.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Ogün Kamacı
Arca Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş, Samudio, Oğuz Gürbulak (Dk. 65 Atakan Akkaynak), Ferhat Yazgan (Dk. 65 Atakan Cangöz), Kenan Fakılı (Dk. 46 Pedrinho), Yusuf Erdoğan (Dk. 76 Eren Karadağ), Emeka Eze (Dk. 85 Caner Osmanpaşa)
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Alberk Koç, Sinan Kurt, Oktay Aydin (Dk. 62 Adama Traore), Aytaç Kara (Dk. 76 Çekdar Orhan), Diaa Sabi'a, Andrade, Moreno
Goller: Dk. 33 Oğuz Gürbulak, Dk. 88 Atakan Akkaynak (Arca Çorum FK)
Kırmızı kart: Dk. 82 Moreno
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Aytaç Kara, Dk. 80 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler)
