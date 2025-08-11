Arca Çorum FK, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki idmana tüm futbolcular katıldı.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki idmana bütün futbolcular katıldı.

İki gruba ayrılan takımda yenilenme grubundaki sporcular salonda çalışırken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alan ve kaleli oyun çalışması yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
