Arca Çorum FK, 6 Futbolcuyla Sözleşme İmzaladı

Arca Çorum FK, 6 Futbolcuyla Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Yusuf Erdoğan, Oğuz Gürbulak, Emeka Friday Eze, Joseph Attamah, Kenan Fakılı ve Ibrahim Sehic ile sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın, imza töreninde futbolculara başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, 6 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yusuf Erdoğan, Oğuz Gürbulak, Emeka Friday Eze, Joseph Attamah, Kenan Fakılı ve Ibrahim Sehic ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın, Arca Savunma ortağı olan Savaş Balçık ve Balkar Şirketler Grubu CEO'su Baran Korkmazoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen törende 6 futbolcu ile karşılıklı imzaların atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yeni sezonda armamızı terletecek olan tüm futbolcularımıza hoş geldiniz diyor, kırmızı-siyah forma altında başarılar ve sağlıklı bir sezon diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Spor
Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu

Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'ye şehit ateşi düştü! Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları

Türkiye'ye şehit ateşi düştü! Siyasilerden peş peşe taziye mesajları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.