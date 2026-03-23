Arbeloa'nın ceketi olay oldu

Real Madrid Teknik Direktörü Álvaro Arbeloa'nın giydiği Louis Vuitton marka ceket, hem fiyatı hem de yarattığı tartışmayla dikkat çekti.

200 BİN TL'LİK ŞIKLIK

İspanyol teknik adamın tercih ettiği ceketin yaklaşık 200 bin TL değerinde olduğu belirtildi. Lüks parça, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"PAHALI" MI "NORMAL" Mİ?

Ceketin fiyatı kullanıcıları ikiye böldü. Bazı futbolseverler bu rakamı oldukça yüksek bulurken, bazıları ise Arbeloa'nın konumu ve gelirine göre bu tercihin "normal" olduğunu savundu. Arbeloa'nın tarzı ve tercih ettiği marka, sosyal medyada yoğun şekilde konuşulurken farklı yorumlar gündeme geldi.