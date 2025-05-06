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Aras Kargo Voleybol Takımı İki Yeni Transferle Güçlendi

Aras Kargo Voleybol Takımı İki Yeni Transferle Güçlendi
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, İrem Çor ve Ann Kalandadze'yi kadrosuna kattı. İki yeni oyuncu ile takıma güç katmayı hedefliyor.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, İrem Çor ve Ann Kalandadze'yi kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ann Kalandadze Aras Kargo'da. 1998 Gürcistan doğumlu Kalandadze, smaçör mevkisinde oynamakta. Sporcu daha öncesinde Galatasaray, Rysici Rzessow, Lodz, Markopoulo, PTT ve DSİ'de forma giydi." denildi.

İrem Çor'un transferi de gazetede bir haber şeklinde duyurularak, "Bu gazetede bir sürü pas var. İzmir'imize hoş geldin. 1996 doğumlu İrem Çor, pasör mevkisinde oynamakta. Sporcu daha öncesinde Sarıyer Belediye, Kuzeyboru, THY, Lardini, Filottrano ve Beşiktaş'ta forma giydi. Aramıza hoş geldin İrem." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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