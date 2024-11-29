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Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 Yendi

Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 Yendi
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde 11. haftanın açılış maçında Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Maçta setler 25-22, 25-16 ve 25-19 sonuçlandı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Serhat Semiz

Aras Kargo: Büşra Güneş, Gizem Mısra Aşçı, Mitchem, Merve Atlıer, Klimets, Busa (Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş)

Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Melisa Ege Bükmen, Sıla Zeynep Yaşar, Szczurowska, Milenkovic, Firdevs Kiremitçi (Selin Adalı, Işıl Öz, Ezgi Uludağ, Bilge Paşa)

Setler: 25-22, 25-16, 25-19

Süre: 81 dakika (27, 24, 30)

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 11. haftanın açılış maçında Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
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