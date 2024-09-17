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Aras Kargo, Vakıfbank'tan 18 Yaşındaki Smaçör Defne Kandemir'i Transfer Etti

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İzmir temsilcisi Aras Kargo, Vakıfbank altyapısından genç smaçör Defne Kandemir ile anlaştı. 2006 doğumlu Kandemir, alt yaş gruplarında milli takımı temsil etti ve geçen sezon 1. Lig'de mücadele eden Vakıfbank B takımında oynadı.

İZMİR,

SULTANLAR Ligi'nin yeni ekiplerinden Aras Kargo, dış transferde Vakıfbank altyapısından 18 yaşındaki smaçör Defne Kandemir ile el sıkıştı. İzmir temsilcisi transferle ilgili yapılan açıklamada, "Takımımız 2006 doğumlu smaçör Defne Kandemir ile anlaşma sağladı. Ailemize hoş geldin, Defne Kandemir. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar" ifadelerine yer verdi. Alt yaş gruplarında mili formayı giyen Defne, geçen sezon 1'inci Lig'de mücadele eden Vakıfbank B takımında görev yapıyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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