Aras Kargo, Vakıfbank'tan 18 Yaşındaki Smaçör Defne Kandemir'i Transfer Etti

İZMİR,

SULTANLAR Ligi'nin yeni ekiplerinden Aras Kargo, dış transferde Vakıfbank altyapısından 18 yaşındaki smaçör Defne Kandemir ile el sıkıştı. İzmir temsilcisi transferle ilgili yapılan açıklamada, "Takımımız 2006 doğumlu smaçör Defne Kandemir ile anlaşma sağladı. Ailemize hoş geldin, Defne Kandemir. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar" ifadelerine yer verdi. Alt yaş gruplarında mili formayı giyen Defne, geçen sezon 1'inci Lig'de mücadele eden Vakıfbank B takımında görev yapıyordu.