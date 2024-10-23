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Aras Kargo, Kuzeyboru'ya Yenildi: Doğancı Açıklamalarda Bulundu

Aras Kargo, Kuzeyboru'ya Yenildi: Doğancı Açıklamalarda Bulundu
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Aras Kargo başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı, Kuzeyboru'ya karşı iyi mücadele ettiklerini ancak puan alamadıklarını ifade etti. Ekip, 5. hafta maçında Zerenspor ile karşılaşacak.

Aras Kargo'nun başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı, Kuzeyboru müsabakasına dair yaptığı açıklamada iyi mücadele ettiklerini fakat buna rağmen puan alamadıklarını söyledi.

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 4. hafta mücadelesinde Kuzeyboru ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, sahasında karşılaştığı rakibine 3-1 mağlup oldu. Böylece henüz galibiyetle tanışamayan İzmir ekibinde Başantrenör Mustafa Suphi Doğancı, karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Bir önceki maçta kötü bir oyun oynadıklarını hatırlatan Doğancı, "Takım da bunun farkındaydı o yüzden Kuzeyboru maçında taraftarlarımıza iyi bir voleybol izletmek için herkes konsantre oldu. Maça güzel de başladık ama bazı aksayan bölümlerimiz var, çözüm bulmakta zorlandığımız bazı bölümler var. Aksayan bölümlerimize rağmen takım üzerine düşenin fazlasını yaparak bizi tekrar oyuna ortak etti. 4. seti almalıydık. Bu kadar öndeyken vermemeliydik. İyi mücadele etmemize rağmen yine puan alamadık. Ama mücadele etmeyi bırakmıyoruz, önümüze bakıyoruz" diye konuştu.

Aras Kargo, ligin 5. hafta mücadelesinde 26 Ekim Cumartesi günü saat 17.30'da Zerenspor'u konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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