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Aras Kargo'dan Üç Oyuncuya Veda

Aras Kargo'dan Üç Oyuncuya Veda
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, Ecesu Soner, Büşra Güneş ve Tuana Köse ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, oyunculara kariyerlerinde başarı diledi.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo; Tuana Köse, Büşra Güneş ve Ecesu Soner ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, 3 oyuncunun takımdan ayrılışına dair mesajlar paylaşıldı.

Ecesu Soner için "Takımımızın Sultanlar Ligi'ne çıkmasında büyük emekleri bulunan Ecesu Soner ile yollarımız ayrılmıştır. Ecesu'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Mesajda, Büşra Güneş ve Tuana Köse'ye de kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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