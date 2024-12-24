Aralarında milli yıldızımız da var! Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor

Serie A'da bu sezon istediği sonuçları alamayan Roma, 5 futbolcunun biletini kesti. Milli futbolcu Zeki Çelik de listede.

5 İSMİN KALEMİNİ KIRDILAR

Tuttosport'ta yer alan habere göre; İtalyan ekibi, 5 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. Haberde; beklentilerin altında kalan Bryan Cristante, Eldor Shomurodov, Lorenzo Pellegrini, Mario Hermoso ve Zeki Çelik ile yolların ayrılacağı belirtildi.

Oyuncuların performansları şöyle;

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Bryan Cristante'nin Roma ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Roma'da bu sezon 18 maça çıkan Bryan, 1 gol ve 1 asist yaptı.

Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek 29 yaşındaki Eldor Shomurodov da bu sezon 12 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Roma'nın kaptanlarından olan Lorenzo Pellegrini ise bu sezon 18 maçta 1 gol 2 asistlik katkı verdi. Sözleşmesi 2026'da sona erecek. Sezon maçında Roma'ya transfer olan Hermoso beklentilerin altında kaldı. bu sezon sadece 622 dakika süre alabilen İspanyol oyuncu, 1 gol attı.

2022 yılından beri Roma forması giyen Zeki Çelik'in sözleşmesi 2026'da sona erecek. Bu sezon 22 maça çıkan milli oyuncu 1 asistlik katkı verdi.