Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
Bakan Yerlikaya olay yerinde! Patlamada ölü sayısı değişti
PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
PKK'lı teröristler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı
Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı

Aralarında milli yıldızımız da var! Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serie A'da bu sezon istediği sonuçları alamayan Roma, 5 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. İtalyan devinde Bryan Cristante, Eldor Shomurodov, Lorenzo Pellegrini, Mario Hermoso ve milli futbolcumuz Zeki Çelik ile yollar ayrılacak.

Serie A'da bu sezon istediği sonuçları alamayan Roma, 5 futbolcunun biletini kesti. Milli futbolcu Zeki Çelik de listede.

5 İSMİN KALEMİNİ KIRDILAR

Tuttosport'ta yer alan habere göre; İtalyan ekibi, 5 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. Haberde; beklentilerin altında kalan Bryan Cristante, Eldor Shomurodov, Lorenzo Pellegrini, Mario Hermoso ve Zeki Çelik ile yolların ayrılacağı belirtildi.

Oyuncuların performansları şöyle;

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Bryan Cristante'nin Roma ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Roma'da bu sezon 18 maça çıkan Bryan, 1 gol ve 1 asist yaptı.

Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek 29 yaşındaki Eldor Shomurodov da bu sezon 12 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Roma'nın kaptanlarından olan Lorenzo Pellegrini ise bu sezon 18 maçta 1 gol 2 asistlik katkı verdi. Sözleşmesi 2026'da sona erecek. Sezon maçında Roma'ya transfer olan Hermoso beklentilerin altında kaldı. bu sezon sadece 622 dakika süre alabilen İspanyol oyuncu, 1 gol attı.

2022 yılından beri Roma forması giyen Zeki Çelik'in sözleşmesi 2026'da sona erecek. Bu sezon 22 maça çıkan milli oyuncu 1 asistlik katkı verdi.

Aralarında milli yıldızımız da var! Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
img

Aldığı ikinci el dolaptan çıkanları görünce gözlerine inanamadı
img

2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
img

Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 rakam
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBükücü:

Nedense bilmiyorum ama Zeki Çelik'i bir tek beğenmiyor olamayabilirim?

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Magazin dünyasına damga vurdular! İşte 2024 raporunda zirvedeki isim
Magazin dünyasına damga vurdular! İşte 2024 raporunda zirvedeki isim
Patlamada ihmal var mı?
Patlamada ihmal var mı?
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, görüntüyü izlemeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşü için dikkat çeken talimat
Öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği görüntüyle umutlandı: Videodaki benim oğlum
Oğlunu öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği video ile şoke oldu

Son Dakika Haberleri

MasterChef'te Finale Yaklaşılıyor: Puan Durumu ve Ceket Kazananlar MasterChef 3. CEKETİ ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü önlüğü kim giydi 24 Aralık Salı? Sen Ağlama İstanbul 3. bölüm tek parça HD izleme linki! 25 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Sen Ağlama İstanbul 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Ağlama İstanbul 3. bölüm CANLI HD izle Star TV! 25 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Bahar 30. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki Bahar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Aralık Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 24-25 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.